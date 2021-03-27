Хилл: вижу Чок и Бэйтса на вершине, а Синицину и Кацалапова — вторыми

Канадский эксперт, бывший фигурист Эшер Хилл поделился мнением о фаворитах в соревнованиях танцевальных коллективов. По мнению Эшера, более высокие шансы на золотые медали у американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса. Вторыми в его представлении станут российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а тройку призёров замкнут соотечественники Хилла Пайпер Джиллс и Поль Пуарье либо ещё одна американская пара Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью.



«Мы видели лишь клип Степановой и Букина с новой программой под Майкла Джексона с того турнира, с которого им пришлось сняться. И им не удалось провести подготовку к чемпионату мира в желаемом объёме из-за травмы и болезни партнёрши. Будет интересно посмотреть, как они справятся с произвольным танцем под таким большим давлением. Перевес в баллах будет на их стороне, но я поставлю на первое место одну из Мэдисон. Чок и Бэйтса вижу на вершине, Синицину и Кацалапова — вторыми. Третьими — Джиллс и Пуарье или ещё одну Мэдисон (Хуббелл) с Донохью. Но я всех люблю, тяжело выбрать», — сказал Хилл в интервью CBC.

«Чемпионат» запустил «Ход коньком» в Telegram! Канал про фигурное катание, не только о противостоянии Тутберидзе и Плющенко, но и обо всех событиях одного из самых популярных видов спорта в России. Подписывайтесь и будьте в курсе!