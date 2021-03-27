«Это достигается потом и кровью». Р. Ротенберг — о российском пьедестале у фигуристок

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал историческое выступление российских фигуристок на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).
Чемпионкой соревнований стала Анна Щербакова, серебряным призёром — Елизавета Туктамышева, бронзовая награда досталась Александре Трусовой. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.
«Поздравляю всех причастных к этому успеху: наших замечательных фигуристок, тренеров, хореографов. Полностью российский подиум — это результат огромного коллективного труда. Этот успех особенно ценен на фоне нынешних условий, когда всем спортсменам крайне тяжело готовиться к соревнованиям. Такой результат достигается потом и кровью, это говорит о характере наших девчонок, о правильном подходе к тренировкам и современной системе подготовки.
Фигурное катание считается индивидуальным видом спорта, но командная работа в нём тоже очень важна. За успехом наших девушек стоит огромный труд всего тренерского штаба. Мы встречались на базе в Новогорске с нашими коллегами из фигурного катания, со штабом Этери Георгиевны Тутберидзе, обменивались опытом. Некоторые её подходы мы берём на вооружение.
Щербакова, Туктамышева и Трусова смогли добиться успеха, несмотря ни на что. Быть первыми на международном уровне — это то, к чему мы всегда стремимся. В хоккее, выходя на лёд, мы всегда говорим: «Россия в моём сердце» — и только это имеет значение, когда на соревнованиях спортсмен выступает за свою страну.
Такая победа наших фигуристок — вдохновляющий пример для всего нашего спорта, хоккея в том числе, особенно в преддверии чемпионата мира в Риге.
В фигурном катании Россия находится на вершине мирового спорта прямо сейчас. Как говорят у нас в хоккее — «результат на табло». Мы во всех видах спорта стремимся быть первыми, особенно в хоккее, так как это наш национальный вид спорта, мы олимпийские чемпионы и для нас важно будет поддержать этот статус на грядущем чемпионате мира по хоккею», — приводит слова Ротенберга Sport24.
- 27 марта 2021
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