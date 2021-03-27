Медведева или Туктамышева? Выбери лучший костюм в фигурном катании!
На чемпионате мира по фигурному катанию с самого первого соревновательного дня кипят нешуточные страсти, и мы тоже решили зажечь! Ранее «Чемпионат» объявлял баттл на лучший костюм в фигурном катании. Дело дошло до финала, куда вышли Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Поспеши поделиться своим мнением.
Евгения Медведева против Елизаветы Туктамышевой. Залетай в «сториз» «инстаграма» «Чемпионата» и голосуй.
Напомним, вчера, 26 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию были разыграны медали в соревнованиях женщин. Золото досталось Анне Щербаковой, серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.
Туктамышева: это была борьба с собой, преодоление себя. Давно не получала таких эмоций
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