Ковтун: ребята привезли три квоты на Олимпиаду. Это самая важная задача

Неоднократный призёр чемпионатов Европы Максим Ковтун подвёл итоги выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

По итогам соревнований в мужском одиночном катании Михаил Коляда стал пятым, а дебютант Евгений Семененко – восьмым. На следующем первенстве планеты и на Олимпийских играх Россию теперь будут представлять три одиночника. Чемпионом мира в третий раз стал американец Нэйтан Чен.

«Браво, ребята! Привезли три квоты на следующий Олимпийский сезон. Это самая важная задача, которая стояла перед ними.

Очень счастлив за моего друга Нэйтана, который стал чемпионом мира. Понимаю, что Ханю занял не то место, к которому привык. Я с огромным уважением отношусь к Юдзуру, но безумно счастлив за Юму Кагияму. Наблюдаю и болею за него ещё с юниорских времён. Очень давно его заметил, знал, что Кагияма точно не подвинется из тройки», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.