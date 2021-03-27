«Чен – моя любовь». Тарасова отреагировала на победу американского фигуриста на ЧМ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировал победу американца Нэйтана Чена в соревнованиях мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция).

«Чен – моя любовь. Это человек, который идёт и смеётся, открывает новые возможности. Программа у него всегда интересная, я очень его люблю.

Хорошо, что он выиграл, и теперь в судействе танцев всё будет хорошо? Я не люблю эту тему, потому что всё будет хорошо, если будут хорошо кататься. А не из-за Чена или Ханю. Кататься надо без ошибок», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В заключительном виде программы чемпионата мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов борются за золото с американскими дуэтами. Ходили разговоры, что в случае победы японца Юдзуру Ханю победу в танцах отдали бы американцам.