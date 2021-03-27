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Авербух: победа Чена не отменяет шансов американцев в танце. Но я верю – его возьмём мы

Авербух: победа Чена не отменяет шансов американцев в танце. Но я верю – его возьмём мы
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал американца Нэйтана Чена в соревнованиях мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция).

В заключительном виде программы чемпионата мира россияне борются за золото с американскими танцевальными дуэтами. Ходили разговоры, что в случае победы японца Юдзуру Ханю, победу в танцах точно отдали бы американцам.

«Победа Чена не отменяет шансов американцев в произвольном танце. Наша команда уже завоевала два золота, серебро и две бронзы, а у американцев только одна золотая медаль. Борьба будет очень серьёзная, но я верю, что в танцах мы возьмём золото.

Как вчера показала Александра Трусова, у Степановой и Букина есть шанс на пьедестал. Надо кататься по максимуму и смотреть, как будут кататься соперники», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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