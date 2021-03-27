В федерации объяснили, что третью квоту фигуристов на ОИ-2022 нужно будет подтвердить

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган подвёл итоги выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

По итогам соревнований в мужском одиночном катании Михаил Коляда стал пятым, а дебютант Евгений Семененко – восьмым. Эти результаты дают России право на следующее первенство планеты и на Олимпийские игры заявить трёх одиночников.

«Не надо говорить, что, к сожалению, у нас нет медалей. Наши ребята показали достойный результат в соответствии с тем уровнем, который показали в мужском одиночном катании.

Дебютант мирового первенства Евгений Семененко с первого раза занял восьмое место — это прекрасный результат. На чемпионате мира он показал очень сложный контент.

Михаил Коляда продемонстрировал достойный результат, который позволил нам получить возможность завоевания третьей квоты на Олимпиаду.

Очень рад третьей квоте на ЧМ, но на Олимпийские игры другая система получения этой самой квоты. Она появляется не автоматически, её нужно будет завоёвывать в Оберстдорфе. У нас появилась такая возможность — это самое главное», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Третью квоту на Игры-2022 нужно будет подтвердить на официальном олимпийском отборочном турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе. Для этого российский участник должен занять место в топ-6. Коляда или Семененко по правилам не могут там выступать. Спортсмен, который подтвердит для страны олимпийскую квоту, не обязательно должен выступить на Играх.