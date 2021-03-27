Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021: итоги выступления мужчин

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021: итоги выступления мужчин
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция), завершились короткие и произвольные программы у мужчин.

По сумме двух программ чемпионом мира стал американец Нэйтан Чен, занявший третье место в короткой программе и убедительно выигравший произвольный прокат. Его сумма – 320,88. Вторым стал юный японец Юма Кагияма, опередивший своих старших и титулованных товарищей благодаря чистому прокату обеих программ. Кагияма набрал 291,77. Третьим стал неудачно исполнивший произвольную программу двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю – 289,18.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Мужчины. Итоговые результаты

1. Нэйтан Чен (США) — 320,88
2. Юма Кагияма (Япония) — 291,77
3. Юдзуру Ханю (Япония) — 289,18
4. Сёма Уно (Япония) — 277,44
5. Михаил Коляда (Россия) — 272,04
6. Киган Мессинг (Канада) — 270,26
7. Джейсон Браун (США) — 262,17
8. Евгений Семененко (Россия) — 258,45
9. Кевин Аймоз (Франция) – 254,52
10. Джун Хван Ча (Южная Корея) – 245,99

Американец, к счастью, победил на чемпионате мира. Теперь-то Россию не засудят в танцах?
Нэйтан Чен просто с другой планеты! А Коляда даже с падением выполнил главную задачу.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021