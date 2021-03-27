Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021: итоги выступления мужчин

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция), завершились короткие и произвольные программы у мужчин.



По сумме двух программ чемпионом мира стал американец Нэйтан Чен, занявший третье место в короткой программе и убедительно выигравший произвольный прокат. Его сумма – 320,88. Вторым стал юный японец Юма Кагияма, опередивший своих старших и титулованных товарищей благодаря чистому прокату обеих программ. Кагияма набрал 291,77. Третьим стал неудачно исполнивший произвольную программу двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю – 289,18.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Мужчины. Итоговые результаты



1. Нэйтан Чен (США) — 320,88

2. Юма Кагияма (Япония) — 291,77

3. Юдзуру Ханю (Япония) — 289,18

4. Сёма Уно (Япония) — 277,44

5. Михаил Коляда (Россия) — 272,04

6. Киган Мессинг (Канада) — 270,26

7. Джейсон Браун (США) — 262,17

8. Евгений Семененко (Россия) — 258,45

9. Кевин Аймоз (Франция) – 254,52

10. Джун Хван Ча (Южная Корея) – 245,99