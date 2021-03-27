«Было нелегко, но тем ценнее победа». Тутберидзе — о золоте Щербаковой на ЧМ

Тренер Этери Тутберидзе лаконично прокомментировала победу своей воспитанницы Анны Щербаковой на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме (Швеция).

«Чемпионат мира — 2021. Было нелегко, но тем ценнее победа», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме», традиционно добавив хештег #работаемдальше

Фото можно посмотреть на странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

Щербакова, которой завтра, 28 марта, исполняется 17 лет, уверенно выиграла короткую программу, а в произвольной, несмотря на падение на четверном флипе, набрала необходимые баллы, чтобы сохранить лидерство по сумме двух программ.

Для дебютантки чемпионата мира Щербаковой это первый международный титул. Ранее она три раза подряд побеждала на чемпионате России.