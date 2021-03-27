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Степанова и Букин чисто и ярко откатали произвольный танец на чемпионате мира

Степанова и Букин чисто и ярко откатали произвольный танец на чемпионате мира
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) завершили своё выступление в произвольном танце россияне Александра Степанова и Иван Букин.

Спортсмены блестяще справились со своим прокатом и получили оценку 125,75 балла. На данный момент Степанова и Букин лидируют и по итогам соревнований не опустятся ниже пятого места.

Личный рекорд в произвольном танце (127,64) Степанова и Букин установили на чемпионате Европы – 2020. Рекорд мира в этом виде программы принадлежит французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону и равняется 136,58. Это достижение они показали на этапе Гран-при в Японии в 2019 году.

На чемпионате мира выступит ещё один российский дуэт, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые лидируют после первого вида программы и будут завершать выступления танцоров на чемпионате мира.

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