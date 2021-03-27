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Фигуристы Синицина и Кацалапов — чемпионы мира в танцах на льду!

Фигуристы Синицина и Кацалапов — чемпионы мира в танцах на льду!
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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На чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) разыгран последний комплект наград. Завершили борьбу за медали танцевальные дуэты. Победу одержали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Серебряными призёрами стали американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью, на 0,36 балла опередившие канадский дуэт Пайпер Джиллс и Поль Пуарье.

Александра Степанова и Иван Букин, допустившие ошибку в ритмическом танце и блестяще откатавшие произвольный, не смогли подняться выше пятого места. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро в борьбе за девятое место уступили 0,06 балла американцам Кейтлин Гавайек и Жан-Люку Бейкеру.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Танцы на льду

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 221,17.
2. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 214,71.
3. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) – 214,35…
5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 208,77…
10. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 188,45.

Фигурное катание. ЧМ-2021. Стокгольм, Швеция
Танцы на льду. Произвольный танец
27 марта 2021, суббота. 19:00 МСК
Окончено
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