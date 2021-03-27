Авербух: Синицина и Кацалапов будто подняли нас на другую планету. Браво, браво, браво!

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал золотой прокат произвольного танца Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате мира.
«Здесь не надо искать слов. Здесь хочется кричать «Браво!» Они будто подняли нас на другую планету, где совершенство красоты, где душа замирает, где каждое слово — о любви. Браво! Браво, браво, браво! 12 лет мы не выигрывали чемпионат мира. В прошлом году ребята уже начали обыгрывать французов – на чемпионате Европы, но тогда не состоялся чемпионат мира. Да, французский дуэт не приехал на этот чемпионат мира, и в следующем году будет очень серьёзная борьба. Но мы стали чемпионами мира, стали ими по праву. Браво, Александр Жулин. Саша проделал гигантскую работу. Через тернии шли ребята. И они продолжают идти, потому что главный старт в следующем сезоне — Олимпиада. Но они стали чемпионами мира», — сказал Авербух в эфире Первого канала.
- 27 марта 2021
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