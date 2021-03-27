«У нас всё получилось!» Жулин — о золоте Синициной и Кацалапова на ЧМ

Призёр Олимпийских игр и тренер Александр Жулин прокомментировал победу своих подопечных Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Потрясающие эмоции! Очень доволен, потому весь турнир прошёл под эгидой совершенного спокойствия от моей пары. Вика и Никита очень здорово откатали все тренировки и соревнования. Самое главное, катались без нервов — это дорогого стоит. Мы хорошо выступили и в короткой, и в произвольной программах. Очень рад, что у нас всё получилось!» — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

На чемпионате мира в Стокгольме Синицина и Кацалапов выиграли как ритмический, так и произвольный танец, обновив личный рекорд по сумме двух программ — 221,17.