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«Русские – самые сильные и самые лучшие». Гербольдт – о золоте России в танцах на льду

«Русские – самые сильные и самые лучшие». Гербольдт – о золоте России в танцах на льду
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт прокомментировала победу Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Предыдущий раз золото в этом виде отечественные фигуристы выигрывали 12 лет назад. Всего на первенстве планеты российские фигуристы завоевали шесть медалей, три из них — золотые.

«Мы ждали эту победу больше 10 лет, каждый раз стремились к этому, но постоянно у кого-то не получалось. Синицина и Кацалапов шли к золоту очень долго. Мы давно говорили, что они — очень перспективная пара, которая должна на золото, как минимум, претендовать. Наконец-то ребята пришли к этому!

Это был бы лучший чемпионат мира в истории, если бы мужчины взяли золото. Подождём, пока у нас будут сразу четыре золотые медали. Парни сейчас тоже идут к этому. Успеху способствует серьёзная конкуренция. Она сейчас растёт в нашей стране среди мужчин. Значит, скоро они тоже включатся в борьбу за золотые медали.

В целом об этом результате мы могли только мечтать. Ведь это очень сложный сезон во всех смыслах. И такие показатели лишний раз доказывают, что русские — самые лучшие и самые сильные. Даже в такой ситуации мы почти везде первые. Огромное спасибо нужно сказать федерации и правительству, которое делало всё, чтобы этот сезон прошёл как можно лучше. Нас практически ни в чём не ограничивали: нам разрешали тренироваться, для нас проводили кучу дополнительных соревнований. Это тоже сыграло большую роль. Наши ребята доказали, что это того стоило и мы лучшие», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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