Кацалапов: горжусь Викой, она настоящий боец и заслужила эту победу

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, прокомментировал победу в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира.



Серебряными призёрами стали американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью, на 0,36 балла опередившие канадский дуэт Пайпер Джиллс и Поль Пуарье.



«У меня нет слов, чтобы описать свои чувства. Если бы не оставил всё на льду, то до сих пор бы кричал. Очень круто. Горжусь партнёршей Викой, она настоящий боец. Она этого заслуживает, и я здесь поддерживаю её. Конечно же, победа на чемпионате Европы — это ценный опыт. Та золотая медаль показала нам, как мы можем бороться и преодолевать сложности, соревновательное напряжение. Это очень важно. С каждым турниром мы становились всё опытнее. Нет такого, что мы улетели в небеса и не можем спуститься. Мы начинаем работать в два раза усерднее, поскольку знаем, что способны выступать ещё лучше», — сказал Кацалапов после выступления.



Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Танцы на льду



1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 221,17.

2. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 214,71.

3. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) – 214,35…

5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 208,77…

10. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 188,45.