«Моя сердечная боль». Гербольдт – об оценках Степановой и Букина на ЧМ

Призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт высказала мнение об оценках танцевального дуэта Александра Степанова/Иван Букин на чемпионате мира в Стокгольме.

Фигуристы были пятыми после ритмического танца из-за допущенной ошибки. Но в произвольном танце судьи оставили их на той же позиции, несмотря на блестящий прокат. Личному рекорду в произвольном танце Степанова и Букин уступили два балла.

«Почему так низко оценили выступление Степановой и Букина? Эта пара — моя сердечная боль. Ребята ничуть не хуже других участников, и по какой-то необъяснимой причине всё время пролетают мимо медалей. Мне за них всегда очень обидно. Я не знаю, как они находят в себе столько мотивации, чтобы продолжать бороться. Я считаю, что их выступление заслуживало пьедестала», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.