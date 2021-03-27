Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Моя сердечная боль». Гербольдт – об оценках Степановой и Букина на ЧМ

«Моя сердечная боль». Гербольдт – об оценках Степановой и Букина на ЧМ
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт высказала мнение об оценках танцевального дуэта Александра Степанова/Иван Букин на чемпионате мира в Стокгольме.

Фигуристы были пятыми после ритмического танца из-за допущенной ошибки. Но в произвольном танце судьи оставили их на той же позиции, несмотря на блестящий прокат. Личному рекорду в произвольном танце Степанова и Букин уступили два балла.

«Почему так низко оценили выступление Степановой и Букина? Эта пара — моя сердечная боль. Ребята ничуть не хуже других участников, и по какой-то необъяснимой причине всё время пролетают мимо медалей. Мне за них всегда очень обидно. Я не знаю, как они находят в себе столько мотивации, чтобы продолжать бороться. Я считаю, что их выступление заслуживало пьедестала», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Россия разорвала всех на чемпионате мира по фигурному катанию. Это вообще законно? LIVE
Российская танцевальная пара не оставила никаких шансов конкурентам. Есть третье золото чемпионата мира!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021