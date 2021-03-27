Авербух прокомментировал победу Синициной и Кацалапова на чемпионате мира

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал победу российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«12 лет мы не выигрывали в танцах на льду, хотя, казалось бы, это наш вид. Очень приятно. Понятно, что Никита и Виктория уже выигрывали серебро. Мы были вправе рассчитывать на то, что сегодня они станут чемпионами в отсутствии триумфаторов последнего турнира. Но надо было это доказать, откататься. Классное выступление, просто молодцы», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Серебряными призёрами стали американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью, на 0,36 балла опередившие канадский дуэт Пайпер Джиллс и Поль Пуарье.



Александра Степанова и Иван Букин, допустившие ошибку в ритмическом танцу и блестяще откатавшие произвольный, не смогли подняться выше пятого места. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро в борьбе за девятое место уступили 0,06 балла американцам Кейтлин Гавайек и Жан-Люку Бейкеру.