Фигуристка Хуббелл: расстраивает, что мы не привезём домой золотые медали
Американская фигуристка Мэдисон Хуббелл, выступающая в паре с Закари Донохью, прокомментировала завоевание серебряных медалей в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира. Победу одержали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
«Сейчас мы испытываем странный набор чувств. Во-первых, это облегчение от того, что турнир закончился. Это также гордость за то, как мы справились с этой напряжённой неделей и стрессом от выступления на международном турнире спустя год. Сегодня было приятно кататься. Но расстраивает то, что мы не привезём домой золотые медали. Поэтому прямо сейчас я немного подавлена. Но уверена, что уже через несколько минут буду прыгать от радости», — сказала Хуббелл после выступления.
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