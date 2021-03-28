Щербакова — о золоте ЧМ: потребуется время, чтобы поверить, что это не сон

Российская фигуристка Анна Щербакова подвела итоги своего выступления на чемпионате мира в Стокгольме, где завоевала золотую медаль в женском одиночном катании.

«Вчера сбылась одна моя мечта…

Прежде всего, хочется поблагодарить тех, кто проходит вместе со мной все моменты моего спортивного пути — как радостные, так и трудные.

Этери Георгиевна, Даниил Маркович, Сергей Викторович, спасибо за ваш труд, за то, что вы всегда рядом, вы помогаете осуществлять мои мечты.

Спасибо моей семье, моим родителям, ведь когда доходит до профессионального спорта, вся жизнь близких начинает крутиться вокруг него. Я очень ценю всё, что вы для меня делаете.

И, конечно, хочу поблагодарить моих любимых болельщиков. Хотя этот чемпионат проходил без зрителей, я всё равно чувствовала вашу поддержку и веру в меня.

Ну а мне ещё потребуется время, чтобы поверить, что это не сон», — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».