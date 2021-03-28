Стали известны суммы призовых российских фигуристок на ЧМ в Стокгольме

На завершившихся соревнованиях среди женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме общая сумма призовых составила $ 868 тыс. (66,2 млн руб.).
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержавшая победу, получит $ 64 тыс. (4,9 млн руб.). Занявшая второе место Елизавета Туктамышева заработала $ 47 тыс. (3,6 млн руб.), ставшая третьей Александра Трусова – $ 33 тыс. (2,5 млн руб.).
Напомним, впервые в истории чемпионатов мира по фигурному катанию спортсменки из России заняли весь пьедестал почёта.
Сборная России уверенно выиграла медальный зачёт чемпионата мира. Российские фигуристы завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Золото и серебро в активе сборной США, серебро и бронза у японских одиночников, серебро у китайской пары и бронза у канадских танцоров. Предыдущий раз шесть медалей российские фигуристы выигрывали на чемпионате мира 1999 года.
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