Елизавета Туктамышева — о серебре на ЧМ: до сих пор не могу поверить, всё как во сне

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после выступления на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Елизавета заняла второе место. Напомним, Туктамышева не попадала в сборную с 2015 года.
«До сих пор не могу поверить, всё как во сне, в хорошем сне! Хочу посвятить эту победу всем женщинам в фигурном катании. Мы можем всё! Никогда не сдавайтесь, идите своей дорогой, чтобы прийти в нужное время на нужное место! Спасибо всем за поддержку и веру в меня!» — написала Елизавета на своей странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на странице Туктамышевой в «Инстаграме».
Напомним, чемпионкой мира в соревнованиях женщин стала Анна Щербакова, бронзовую награду получила Александра Трусова. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.
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