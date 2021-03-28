Трусова: если тренеры облегчают задачу, я сразу ошибаюсь. При сложной программе мне проще

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что настраиваться на выступление при сложной программе ей проще. Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) Александра заняла третье место. Трусова поднялась с 12-го места после короткой программы на третье. В произвольной программе Александра попыталась исполнить пять четверных прыжков — два из них удачно, один с ошибкой, два — с падением.

«Я ещё до чемпионата мира говорила и тренерам, и родителям, что, если не буду делать в короткой программе ничего сложного, обязательно ошибусь на лёгком. В этом отношении я знаю себя очень хорошо. Ну не бывает у меня так, чтобы всю сложность убрать и идеально откататься. Настраиваться на выступление при сложной программе мне проще.

Когда я это поняла? Да как-то с самого детства усвоила: если тренеры облегчают мне задачу, я сразу начинаю ошибаться. Так было и в десять лет, и позже. Потом я научилась более-менее чисто катать программу с тройными прыжками. Когда мы начали вставлять четверные, всё повторилось: сложные программы получались намного лучше», — приводит слова Трусовой «RT на русском».

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