Елизавета Туктамышева: после восемнадцати жизнь в фигурном катании только начинается

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Мне кажется, у меня были очень сильные эмоции вчера вечером, из-за этого я плохо спала, было очень много поздравлений. Сегодня все поутихло, и я всё ещё до конца не осознаю своего счастья. Наверное, я приеду в Петербург и через какое-то время только пойму, что я сделала для себя, своей карьеры и для фигурного катания. Сейчас пока спокойно отдыхаю.

Как буду праздновать? Думаю, по-семейному. В Петербурге у меня не так много знакомых, чтобы устроить широкий банкет, гулять на широкую руку. Спокойненько отпразднуем семьёй и дальше приступим к работе. Был момент, когда очень хотелось пообниматься и поздравить друг друга, проявить более сильные эмоции. Но всё есть как есть, и с этим мы смирились, хотя хотелось обняться и радоваться более масштабно.



Победа на чемпионате мира шесть лет назад? За эти шесть лет у меня было прогресс как у личности. Не только как у фигуристки, но и как у человека. В психологическом плане я стараюсь себя развивать и настраиваться на соревнования немного по-другому, чтобы они проходили более стабильно и уверенно. Мне кажется, возраст от восемнадцати и примерно до тридцати — это время, когда ты стремишься воспринимать всю возможную информацию вокруг себя. Очень продуктивный период. Мне сейчас двадцать четыре, и, естественно, моё мироощущение поменялось. Я стала взрослее, мудрее немного. Мне нравится, как я развиваюсь.



Этой медалью и своим катанием я хотела показать пример, что после восемнадцати жизнь в фигурном катании только начинается, и никогда не надо опускать руки. Именно для тех девушек, которые думают, что невозможно больше ничего достичь, у которых нет мотивации. Нет, всё возможно. Чем дальше, тем интереснее каждый год жизни. Когда ты преодолеваешь себя — это очень ценно, и оно точно стоит того, чтобы трудиться, развиваться и не бросать начатое», — приводит слова Туктамышевой «Матч ТВ».