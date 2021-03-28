Хилл: рад за Синицину и Кацалапова, об этой паре нельзя сказать ничего плохого

Канадский эксперт, бывший фигурист Эшер Хилл прокомментировал победу российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
«Синицина и Кацалапов — единственная пара в мире, обыгрывавшая Пападакис и Сизерона со времён Вирту и Мойра. Для россиян это был тяжёлый сезон, и дело не только в пандемии, которая их затронула напрямую. Виктория заразилась коронавирусом, повредила лёгкие, у неё были серьёзные проблемы, её госпитализировали. До этого она боролась с травмой колена. Так что они были вынуждены пропускать все соревнования в России в этом сезоне.
Но они здесь чудесно выступили, ни единой ошибки, прекрасно смотрелись. Об этой паре нельзя сказать ничего плохого: хорошая, сильная пара, ребята хорошо подходят друг другу. Их произвольный танец начинает мне всё больше нравиться. Нежные, чувственные касания, красивая хореография. Рад за них», — сказал Хилл в интервью CBC.
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