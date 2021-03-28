Канадский эксперт: Коляда показал лучшую программу сезона, я чуть не плакал

Канадский эксперт, бывший фигурист Эшер Хилл оценил выступление российского фигуриста Михаила Коляды на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Михаил не избежал ошибок и занял пятое место.

«Произвольная программа Михаила Коляды „Белый ворон“ — это что-то невероятное. Он занял только пятое место на чемпионате мира. Знаю, что программа не была исполнена чисто, но для меня это лучшая программа сезона. Музыка невероятно красива, прекрасные хореографические движения, потрясающие технические элементы, такие как тот четверной тулуп с переходом на изображение расправляющей крылья птицы или тройной прыжок, после которого он замирает, стоит на одной ноге и встаёт на носок.

Это выдающаяся работа Ильи Авербуха. Обожаю эту программу. Когда смотрел это выступление, то чуть не плакал», — сказал Хилл в интервью CBC.

«Чемпионат» запустил «Ход коньком» в Telegram! Канал про фигурное катание, не только о противостоянии Тутберидзе и Плющенко, но и обо всех событиях одного из самых популярных видов спорта в России. Подписывайтесь и будьте в курсе!