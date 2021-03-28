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«Королева, научи меня». Чен — Трусовой, идеально исполнившей четверной лутц рядом с ним

«Королева, научи меня». Чен — Трусовой, идеально исполнившей четверной лутц рядом с ним
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Российская фигуристка Александра Трусова на своей странице в «Инстаграме» разместила видео, на котором демонстрируется, как она и американский фигурист Нэйтан Чен исполняют четверной лутц. Спортсмены готовятся к показательным выступлениям на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Видеозапись можно посмотреть на странице Трусовой в «Инстаграме».

Чен отреагировал на публикацию Александры. Вот что он написал в комментарии:

«Королева, научи меня».

Напомним, на чемпионате мира Александра завоевала бронзовую награду. Трусова поднялась с 12-го места после короткой программы на третье. В произвольной программе Александра попыталась исполнить пять четверных прыжков — два из них удачно, один с ошибкой, два — с падением.

Чен стал чемпионом мира в третий раз.

Сколько заработали российские фигуристы на чемпионате мира-2021? Подробности здесь.

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