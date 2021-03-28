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Команда Тутберидзе поздравила Анну Щербакову с золотом на чемпионате мира в Стокгольме

Команда Тутберидзе поздравила Анну Щербакову с золотом на чемпионате мира в Стокгольме
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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В официальном аккаунте команды Этери Тутберидзе в «инстаграме» поздравили российскую фигуристку Анну Щербакову с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Вот и завершился сезон золотой медалью Анны Щербаковой на чемпионате мира-2021 Это был сложный, требующий преодоления сезон для Анны. Очередной ступенькой пусть победа станет, новая вершина за собою манит», — говорится в сообщении.

Фотографию можно посмотреть на странице команды Тутберидзе в «инстаграме».

Щербакова уверенно выиграла короткую программу, а в произвольной, несмотря на падение на четверном флипе, набрала необходимые баллы, чтобы сохранить лидерство по сумме двух программ.

Для Анны, дебютировавшей на чемпионате мира, это первый международный титул. Ранее она три раза подряд побеждала на чемпионате России.

Сколько заработали российские фигуристы на чемпионате мира-2021? Подробности здесь.

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