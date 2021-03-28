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Боброва рассказала, как не сдержалась в детстве: топнула ногой, заплакала и уехала со льда

Боброва рассказала, как не сдержалась в детстве: топнула ногой, заплакала и уехала со льда
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва вспомнила, как однажды в детстве не сдержала эмоции во время проката произвольной программы.

«Меня очень взволновала тема неконтролируемых эмоций в мире фигурного катания, особенно после прошедшего чемпионата мира. Они могут быть как радостными, так и злыми.
И сегодня в своей рубрике хочу рассказать о своих несдержанных эмоциях. Случая было всего два.

Первый – когда я была совсем маленькая, мы поехали выступать на другой каток. Это были мои первые «выездные» соревнования. После короткой я была в тройке лидеров. И вот катаю я свою произвольную и тут, почти в самом конце… забываю шаги. Я растерялась, не знала куда ехать и что мне делать дальше. В итоге я топнула ногой, расплакалась и уехала со льда.

Честно, даже не помню, какое место я в итоге заняла. Запомнилось только, что, когда мы ехали в машине после этого «недовыступления», мне тренер говорит – мы же кричали тебе из-за бортика: «Риттбергер прыгай! Риттбергер!». Ну понятно, что ты не услышала, но сымпровизировать до конца ты могла?

И тут я разрыдалась ещё больше, потому что поняла, как же мне это в голову не пришло?! После этого случая я себе такого больше не позволяла. Только на Олимпиаде в Сочи-2014. Но это уже совсем другая история», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

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