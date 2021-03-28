Костюм Туктамышевой признан лучшим по версии подписчиков «Чемпионата»

Чемпионат мира по фигурному катанию подходит к своему завершению, фигуристам осталось лишь выступить с показательными номерами. «Чемпионат» же сообщает, что баттл на лучший костюм в фигурном катании уже завершён. Победительницей по версии наших подписчиков становится Елизавета Туктамышева и её фантастический образ «Стюардесса»!

Мы искренне поздравляем Лизу и всех, кто за неё голосовал.

Напомним, на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) Елизавета завоевала серебряную медаль в соревнованиях женщин. Золото досталось Анне Щербаковой, а бронзовую медаль получила Александра Трусова. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.



Вчера, 27 марта, с выдающимся выступлением российских фигуристок поздравил президент России Владимир Путин.