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Костюм Туктамышевой признан лучшим по версии подписчиков «Чемпионата»

Костюм Туктамышевой признан лучшим по версии подписчиков «Чемпионата»
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Чемпионат мира по фигурному катанию подходит к своему завершению, фигуристам осталось лишь выступить с показательными номерами. «Чемпионат» же сообщает, что баттл на лучший костюм в фигурном катании уже завершён. Победительницей по версии наших подписчиков становится Елизавета Туктамышева и её фантастический образ «Стюардесса»!

Мы искренне поздравляем Лизу и всех, кто за неё голосовал.

Напомним, на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) Елизавета завоевала серебряную медаль в соревнованиях женщин. Золото досталось Анне Щербаковой, а бронзовую медаль получила Александра Трусова. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.

Вчера, 27 марта, с выдающимся выступлением российских фигуристок поздравил президент России Владимир Путин.

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