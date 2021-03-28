Навка: судьи не могли занизить баллы Синициной и Кацалапову, даже если бы хотели

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала победу российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Пребываю в диком восторге от выступления Синициной и Кацалапова! Считаю, что это был их лучший прокат данной программы. Они катались на голову выше остальных и попросту были недосягаемы. Очень хотелось бы увидеть такой результат на Олимпийских играх.



На Олимпиаде будет очень жёсткая борьба. Если будут участвовать французы, а я думаю, что будут — они включатся в борьбу. Не расслабляемся.



Было много разговоров о судействе. Если судьи и хотели занизить баллы, то никак не могли это сделать. Синицина и Кацалапов выступили превосходно», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.