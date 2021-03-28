Александра Трусова: больше без мамы никуда не поеду

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала об эмоциях, которые она испытала после встречи с американским фигуристом Нэйтоном Ченом на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция), а также сообщила о сложностях, с которыми она столкнулась во время пребывания на турнире.
«Видеть чемпиона мира Чена вживую — это куда круче, чем по телевизору, очень-очень-очень круче. Мне понравилось. Я не знаю, как он так может, но надеюсь, что у меня так тоже получится. Пять четверных для меня, надеюсь, реально.
После перехода к Евгению Викторовичу очень много поменялось — разные, новые задания, которые я раньше не делала, очень интересно на тренировках, и в целом подход разный. Мне интересно пробовать новое и улучшаться», — приводит слова Трусовой ТАСС.
Александра также подчеркнула, что чемпионат мира дался ей непросто, так как впервые на соревнованиях она находилась без матери.
Это была проблема, конечно, — без мамы, без Тины (собака Трусовой. — Прим. «Чемпионата»), без Дмитрия Сергеевича. Я впервые заплеталась на соревнованиях сама, я, конечно, умею это делать, но на соревнованиях этого ещё не делала. В общем, больше я без мамы никуда не поеду, а сейчас полечу домой, где меня встретят родители, и прошу их, чтобы они привезли с собой и Лану (вторая собака Александры. — Прим. «Чемпионата»)», — рассказала фигуристка.
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