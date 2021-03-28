Щербакова: когда смотрела прокат Чена, переживала больше, чем на своих выступлениях

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала об ощущениях, которые она испытала во время просмотра произвольной программы в исполнении американского фигуриста Нэйтона Чена на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).



«Расписание нас безумно обрадовало ещё заранее, мы увидели, что закончим на день раньше, чем мальчики, это огромная редкость для нас, смогли за них поболеть на трибуне. Это невероятные ощущения, были все сильнейшие фигуристы мира, безумно впечатлил Нэйтан Чен, это был невероятный прокат.

И он произвёл еще большее впечатление, обычно я смотрела его в Интернете, а тут видела вживую, смотрела с замиранием сердца и переживала больше, чем на своих выступлениях. Видела его тренировки, всё это для меня огромный опыт, я безумно счастлива была это увидеть», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

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