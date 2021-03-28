«Уже скучаем по этим программам». Иван Букин подвёл итоги сезона

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду вместе с Александрой Степановой, по окончании чемпионата мира в Стокгольме (Швеция).

В сезоне-2020/2021Степанова и Букин выиграли чемпионат России, но на чемпионате мира стали только пятыми. Александра и Иван допустили ошибку в ритмическом танце, после которого судьи поставили их на пятое место. Несмотря на блестящий прокат, за произвольный танец Степанова и Букин также получили от арбитров пятые оценки дня и не смогли подняться выше в турнирной таблице.

«Сезон подошёл к концу! Хочется от всей души поблагодарить всю нашу команду, вы наша сила и опора! Отдельно хочется поблагодарить всех наших болельщиков! Вы лучшие! Всех крепко обнял!

P.S. Уже скучаем по этим программам», — написал Букин на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ивана Букина в «Инстаграме».

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