«Уже скучаем по этим программам». Иван Букин подвёл итоги сезона

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду вместе с Александрой Степановой, по окончании чемпионата мира в Стокгольме (Швеция).
В сезоне-2020/2021Степанова и Букин выиграли чемпионат России, но на чемпионате мира стали только пятыми. Александра и Иван допустили ошибку в ритмическом танце, после которого судьи поставили их на пятое место. Несмотря на блестящий прокат, за произвольный танец Степанова и Букин также получили от арбитров пятые оценки дня и не смогли подняться выше в турнирной таблице.
«Сезон подошёл к концу! Хочется от всей души поблагодарить всю нашу команду, вы наша сила и опора! Отдельно хочется поблагодарить всех наших болельщиков! Вы лучшие! Всех крепко обнял!
P.S. Уже скучаем по этим программам», — написал Букин на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ивана Букина в «Инстаграме».
Сколько заработали российские фигуристы на чемпионате мира – 2021? Подробности здесь.
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