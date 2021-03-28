Нэйтан Чен поздравил Анну Щербакову с днём рождения

Трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании американский фигурист Нэйтан Чен поздравил россиянку Анну Щербакову с днём рождения. После показательного номера Анны на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) на лёд вышел Нэйтан, в руках которого был праздничный торт, украшенный зажжёнными бенгальскими огнями. Нэйтан сначала вручил торт Анне, а затем помог фигуристке унести его со льда.

Щербакова, которая на дебютном для неё чемпионате мира в столице Швеции завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, 28 марта отмечает своё 17-летие.

Щербакова также является серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019), трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

Сколько заработали российские фигуристы на чемпионате мира – 2021? Подробности здесь.