«Мой любимый инопланетянин». Татьяна Тарасова — о Нэйтане Чене

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение об американском фигуристе Нэйтане Чене, который на первенстве планеты в Стокгольме (Швеция) в третий раз в карьере завоевал золотую медаль чемпиона мира в мужском одиночном катании. Чен тренируется под руководством Рафаэля Арутюняна.

«Нэйтан Чен — мой любимый инопланетянин. До него невозможно дотянуться. Надо так жить, так работать, иметь такой талант! Рафик, вся команда, поздравляю вас!» — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».

Чен — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в команде, трёхкратный чемпион мира (2018, 2019, 2021), чемпион четырёх континентов (2017), трёхкратный победитель финала Гран-при (2017—2019) и пятикратный чемпион США (2017—2021).

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