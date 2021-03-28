«Мой любимый инопланетянин». Татьяна Тарасова — о Нэйтане Чене

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение об американском фигуристе Нэйтане Чене, который на первенстве планеты в Стокгольме (Швеция) в третий раз в карьере завоевал золотую медаль чемпиона мира в мужском одиночном катании. Чен тренируется под руководством Рафаэля Арутюняна.
«Нэйтан Чен — мой любимый инопланетянин. До него невозможно дотянуться. Надо так жить, так работать, иметь такой талант! Рафик, вся команда, поздравляю вас!» — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».
Чен — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в команде, трёхкратный чемпион мира (2018, 2019, 2021), чемпион четырёх континентов (2017), трёхкратный победитель финала Гран-при (2017—2019) и пятикратный чемпион США (2017—2021).
Сколько заработали российские фигуристы на чемпионате мира – 2021? Подробности здесь.
- 28 марта 2021
-
19:42
-
19:15
-
17:52
-
17:39
-
16:42
-
16:28
-
15:57
-
15:52
-
15:44
-
15:15
-
15:06
-
15:00
-
14:44
-
14:03
-
13:53
-
13:03
-
12:48
-
12:40
-
12:27
-
11:22
-
11:04
-
10:54
-
10:21
-
10:17
-
10:07
-
09:35
-
09:23
-
06:55
-
01:44
-
01:29
-
00:48
-
00:26
-
00:08
- 27 марта 2021
-
23:56
-
23:47