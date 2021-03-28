Радионова: для меня Туктамышева — герой этого чемпионата мира

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова подвела итоги первенства планеты, которое завершилось в Стокгольме (Швеция), в женском одиночном катании.

Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал. Золото и бронзу завоевали дебютантки чемпионата мира Анна Щербакова и Александра Трусова, серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, которая в 2015 году поднималась на высшую ступень пьедестала почёта.

«Девчонки — красотки! Произвели фурор, вписав свои имена в историю. Саша Трусова молодец, что собралась после неудачной короткой программы. Думаю, она выжала из себя максимум того, что могла на конкретный момент, не считая короткой программы, в которой она допустила абсолютно нелепую ошибку. Её недочёты поправимы.

Аня Щербакова не дрогнула, не отвлеклась на потусторонние факторы, собралась и исполнила необходимый контент произвольной. Это тоже говорит о её крепкой психике, которая прошла проверку перед Олимпиадой. Самое главное, чтобы весь этот задел девчонок остался на олимпийский сезон.

«Лизка Туктамышева для меня герой этого чемпионата мира. Её слезы в kiss&cry дорогого стоят. Помню, как я с ней соревновалась, как мы вместе выступали на чемпионате мира. Прокручиваю свою жизнь и понимаю, сколько в ней у меня лично всего произошло, а Лизка до сих пор катается на высоком уровне. Это заслуживает уважения», — приводит слова Радионовой «РИА Новости».

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