Радионова: для меня Туктамышева — герой этого чемпионата мира

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова подвела итоги первенства планеты, которое завершилось в Стокгольме (Швеция), в женском одиночном катании.
Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал. Золото и бронзу завоевали дебютантки чемпионата мира Анна Щербакова и Александра Трусова, серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, которая в 2015 году поднималась на высшую ступень пьедестала почёта.
«Девчонки — красотки! Произвели фурор, вписав свои имена в историю. Саша Трусова молодец, что собралась после неудачной короткой программы. Думаю, она выжала из себя максимум того, что могла на конкретный момент, не считая короткой программы, в которой она допустила абсолютно нелепую ошибку. Её недочёты поправимы.
Аня Щербакова не дрогнула, не отвлеклась на потусторонние факторы, собралась и исполнила необходимый контент произвольной. Это тоже говорит о её крепкой психике, которая прошла проверку перед Олимпиадой. Самое главное, чтобы весь этот задел девчонок остался на олимпийский сезон.
«Лизка Туктамышева для меня герой этого чемпионата мира. Её слезы в kiss&cry дорогого стоят. Помню, как я с ней соревновалась, как мы вместе выступали на чемпионате мира. Прокручиваю свою жизнь и понимаю, сколько в ней у меня лично всего произошло, а Лизка до сих пор катается на высоком уровне. Это заслуживает уважения», — приводит слова Радионовой «РИА Новости».
Сколько заработали российские фигуристы на чемпионате мира – 2021? Подробности здесь.
- 28 марта 2021
-
21:10
-
20:45
-
20:15
-
19:42
-
19:15
-
17:52
-
17:39
-
16:42
-
16:28
-
15:57
-
15:52
-
15:44
-
15:15
-
15:06
-
15:00
-
14:44
-
14:03
-
13:53
-
13:03
-
12:48
-
12:40
-
12:27
-
11:22
-
11:04
-
10:54
-
10:21
-
10:17
-
10:07
-
09:35
-
09:23
-
06:55
-
01:44
-
01:29
-
00:48
-
00:26