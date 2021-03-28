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«Оставайся весёлой и позитивной». Косторная поздравила Щербакову с днём рождения

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная поздравила чемпионку мира 2021 года Анну Щербакову с днём рождения.

«Аня, поздравляю с днём рождения! Оставайся всегда такой красивой, весёлой и позитивной», — написала Косторная в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Алёны Косторной

Щербакова, которая на дебютном для неё чемпионате мира в столице Швеции завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, 28 марта отмечает своё 17-летие.

Щербакова также является серебряным призёром чемпионата Европы (2020), серебряным призёром финала Гран-при (2019), трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

Косторная после финала Кубка России вернулась в группу Этери Тутберидзе, откуда уходила накануне сезона-2020/2021.

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