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«Во многом моя медаль — это ваша заслуга». Елизавета Туктамышева поблагодарила тренеров

«Во многом моя медаль — это ваша заслуга». Елизавета Туктамышева поблагодарила тренеров
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебряную медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция), обратилась к своим тренерам — Алексею Мишину и Татьяне Прокофьевой.

«Пока, Стокгольм! В этот раз у нас были новые и непривычные условия, но то, что этот ЧМ состоялся — это большая радость для всех спортсменов.

Спасибо Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна! Во многом моя медаль — это ваша заслуга. И я не преувеличу, если скажу, что без вас не было бы такой Лизы Туктамышевой», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

24-летняя Тукамышева не выступала на чемпионатах мира с 2015 года, когда завоевала золотую медаль.

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