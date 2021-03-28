«Во многом моя медаль — это ваша заслуга». Елизавета Туктамышева поблагодарила тренеров
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебряную медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция), обратилась к своим тренерам — Алексею Мишину и Татьяне Прокофьевой.
«Пока, Стокгольм! В этот раз у нас были новые и непривычные условия, но то, что этот ЧМ состоялся — это большая радость для всех спортсменов.
Спасибо Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна! Во многом моя медаль — это ваша заслуга. И я не преувеличу, если скажу, что без вас не было бы такой Лизы Туктамышевой», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
24-летняя Тукамышева не выступала на чемпионатах мира с 2015 года, когда завоевала золотую медаль.
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