Валиева пожелала имениннице Щербаковой здоровья и позитива

Чемпионка мира среди юниоров 2020 года Камила Валиева поздравила чемпионку мира 2021 года Анну Щербакову с днём рождения.
«Аня, поздравляю тебя с днём рождения! Желаю тебе побольше позитивных моментов и здоровья», — написала Валиева в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Камилы Валиевой
Щербакова, которая на дебютном для неё чемпионате мира в столице Швеции завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, 28 марта отмечает своё 17-летие.
Щербакова также является серебряным призёром чемпионата Европы (2020), серебряным призёром финала Гран-при (2019), трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).
Валиева в сезоне-2020/2021, когда все международные юниорские старты были отменены, дебютировала на внутрироссийских турнирах среди взрослых, но не сумела обыграть Щербакову.
Сколько заработали российские фигуристы на чемпионате мира – 2021? Подробности здесь.
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