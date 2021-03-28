Валиева пожелала имениннице Щербаковой здоровья и позитива

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионка мира среди юниоров 2020 года Камила Валиева поздравила чемпионку мира 2021 года Анну Щербакову с днём рождения.

«Аня, поздравляю тебя с днём рождения! Желаю тебе побольше позитивных моментов и здоровья», — написала Валиева в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Камилы Валиевой

Щербакова, которая на дебютном для неё чемпионате мира в столице Швеции завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, 28 марта отмечает своё 17-летие.

Щербакова также является серебряным призёром чемпионата Европы (2020), серебряным призёром финала Гран-при (2019), трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

Валиева в сезоне-2020/2021, когда все международные юниорские старты были отменены, дебютировала на внутрироссийских турнирах среди взрослых, но не сумела обыграть Щербакову.

Сколько заработали российские фигуристы на чемпионате мира – 2021? Подробности здесь.