Американский тренер: Щербакова не покорит Олимпиаду с таким прокатом, номер один – Валиева

Американский тренер Александр Уряшев выразил мнение, что Анна Щербакова с катанием, показанным на чемпионате мира в Стокгольме, не сможет выиграть Олимпийские игры в Пекине в 2022 году.

«Щербакова заслужила победу на чемпионате мира. Ничего экстраординарного, но всё чисто, очень достойно. При этом я думаю, что с таким выступлением Олимпийские игры ей не покорятся. Если взять прокат на чемпионате России — да. Но все знают, что если бы Игры были сегодня, то чемпионкой была бы Валиева. Если бы Камиле разрешили там выступать, конечно. Все понимают, что сейчас Валиева, пожалуй, номер один в мире. Исхожу из всего, что вижу: компоненты, стиль, прыжки. Даже с одним четверным и красивым тройным акселем. Но как знать, что случится в следующем году.



Не знаю, что на уме у Косторной. Ей было очень сложно вернуться, но она всё же вернулась к Этери, с которой работала долгие годы. Для неё это не новая обстановка. Если она переступит через себя и будет работать на пределе, как остальные ребята там, посмотрим. Ей нужно лишь вернуть один тройной аксель. Вернуть прыжок куда легче, чем выучить новый в 18-20-25 лет. И я забыл Дарью Усачёву. Ещё одна претендентка», — сказал Уряшев в интервью на YouTube-канале TheSkatingLesson.

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