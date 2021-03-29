Трусова: на награждении у нас мало того что не было гимна, так ещё и флаг один упал
16-летняя российская фигуристка Александра Трусова, ставшая обладательницей бронзовой награды на прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция), поделилась впечатлениями от турнира по прилёте в Россию.
«Жалко, что турнир прошёл без зрителей и на трибунах было так мало людей, но хорошо, что чемпионат мира состоялся хотя бы так, потому что мы очень о нём мечтали. На соревнованиях очень не хватало собачек, мамы и второго тренера», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Кроме того, фигуристка рассказала о своих эмоциях от исполнения гимна России болельщиками.
«Было очень приятно услышать гимн России. На награждении у нас мало того что не было гимна, так ещё и флаг один упал», — сказала Саша.
Американский тренер объяснил, почему Трусовой поставили такие высокие оценки за компоненты
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