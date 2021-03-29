Трусова: на награждении у нас мало того что не было гимна, так ещё и флаг один упал

16-летняя российская фигуристка Александра Трусова, ставшая обладательницей бронзовой награды на прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция), поделилась впечатлениями от турнира по прилёте в Россию.

«Жалко, что турнир прошёл без зрителей и на трибунах было так мало людей, но хорошо, что чемпионат мира состоялся хотя бы так, потому что мы очень о нём мечтали. На соревнованиях очень не хватало собачек, мамы и второго тренера», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Кроме того, фигуристка рассказала о своих эмоциях от исполнения гимна России болельщиками.

«Было очень приятно услышать гимн России. На награждении у нас мало того что не было гимна, так ещё и флаг один упал», — сказала Саша.