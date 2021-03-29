Сборная России по фигурному катанию вернулась на родину после чемпионата мира в Швеции

Сборная России в полном составе вернулась в Россию с проходившего в Стокгольме (Швеция) с 24 по 27 марта чемпионата мира по фигурному катанию.

Рейс с российскими фигуристами приземлился в аэропорту Шереметьево в 3:45 по московскому времени. Спортсменов встретили несколько десятков болельщиков, которые при встрече исполнили гимн.

Напомним, впервые в истории чемпионатов мира по фигурному катанию спортсменки из России заняли весь пьедестал почёта.



Сборная России уверенно выиграла медальный зачёт чемпионата мира. Российские фигуристы завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Золото и серебро в активе сборной США, серебро и бронза у японских одиночников, серебро у китайской пары и бронза у канадских танцоров. Предыдущий раз шесть медалей российские фигуристы выигрывали на чемпионате мира 1999 года.