Туктамышева – о серебре на ЧМ: пока ещё не до конца поняла, что произошло, много эмоций

24-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебряную награду на прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция), подвела итоги турнира по возвращению в Россию.
«Очень устала, хочется отдохнуть и поспать, но я счастлива. Пока ещё не до конца осознала, что произошло, много эмоций. Думаю, сейчас приеду в Питер, пройдёт несколько дней, и я пойму, что я сделала.
Чемпионат мира был хорошо организован, всего хватало. Естественно, соскучилась по семье. Рада, что скоро увижу близких. Надеюсь, моя история станет примером для кого-то», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Сборная России вернулась с главного турнира года. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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