В аэропорту Шереметьево состоялась трогательная встреча Трусовой с пуделем Ланой

Для 16-летней российской фигуристки Александры Трусовой возвращение в Россию сразу же ознаменовалось трогательным событием – в аэропорту Шереметьево её встречали не только родители и фанаты, но и пудель Лана.

«Ланочка за меня болела. Я очень тяжело расставание с собаками переживаю, не знаю, как они (улыбается). Не видела Лану 10 дней», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Сборная России вернулась с главного турнира года. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Сборная России уверенно выиграла медальный зачёт чемпионата мира. Российские фигуристы завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Золото и серебро в активе сборной США, серебро и бронза у японских одиночников, серебро у китайской пары и бронза у канадских танцоров. Предыдущий раз шесть медалей российские фигуристы выигрывали на чемпионате мира 1999 года.