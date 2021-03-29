«С головой у них как?» Тарасова — о возможном запрете замены гимна РФ музыкой Чайковского

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Олимпийского комитета России предложить музыку Петра Ильича Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиаде.

«Я первая предложила этот вариант. Могут ли быть трудности с его согласованием? Я не знаю, с головой-то у них как? Как они могут не одобрить первый концерт Чайковского, который играется по всему миру каждый день разными музыкантами? Каждый божий день.



Понятно, почему «Катюшу» не согласовали. Мы просто не помним, что нам сказали во время нашей Олимпиады – или подумали, что проскочим. Тогда нам сказали, что у нас было потрясающее открытие, феноменальное, что у них тоже бежали мурашки, они понимали, что это колоссально.



Но они же сказали, что для Олимпийских игр слишком много войны, я сама это слышала. «Катюша» – чисто военная песня, которая жила на войне, и все это знают», – цитирует Тарасову ТАСС.

Государственный гимн России не может звучать на Олимпийских играх из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Предложенная комиссией спортсменов Олимпийского комитета России в качестве замены песня «Катюша» была отклонена Спортивным арбитражным судом.

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