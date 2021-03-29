Дмитрий Губерниев о выступлении Трусовой на чемпионате мира: школа Плющенко тоже работает

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу тренеров в российском фигурном катании.

«Посмотрите, какая у нас тренерская школа. С Тамарой Николаевной Москвиной я сто лет знаком. Просто на колени перед ней хочу встать, потому что она для меня как Александра Николаевна Пахмутова. Эти маленькие женщины земли русской – совершенно феноменальные, которые составляют красу и гордость. Есть женщины в русских селеньях – это про таких, как они. Вроде такие женственные, такие хрупкие, но посмотрите: одна – великий композитор, другая – великий тренер.



То же самое хочу сказать про Алексея Мишина. Потому что эта советская школа адаптирована к новым условиям, и люди по-прежнему являются новаторами.



Про Этери Тутберидзе много сказано. В этой ситуации, когда ученицы уходили, потом возвращались, успех Щербаковой доказывает, что система Этери работает на все сто процентов и будет продолжать работать дальше.



Бросок Трусовой (с 12-го места на третье на чемпионате мира в Стокгольме. – Прим. «Чемпионата») доказывает, что конкуренцию должны составлять и другие специалисты. Школа Плющенко тоже работает. Мы это видим. Можно задавать сколько угодно вопросов, но Трусова – это призёр чемпионата мира.



Что касается танцев, то это первая победа со времён Домниной и Шабалина. Здесь, конечно, подопечные Жулина – феноменальные. И сам Саша – огромный молодец. Вспомните, люди успевали и на телевизионных шоу выступать, и деньги зарабатывать, и в то же время не забывать о спорте. Это очень важно», – цитирует Губерниева сайт «Матч ТВ».