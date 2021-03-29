Евгений Плющенко заблокировал Алексея Ягудина в «Инстаграме»

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал забавное видео в своём «инстаграме». На нём тренеры Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко поправляют причёски.
«Когда слова не нужны», — подписал видео Ягудин.
Пост доступен в «инстаграме» Алексея Ягудина
В ходе обсуждения видео выяснилось, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко заблокировал Ягудина в «Инстаграме». Одна из подписчиц написала в комментарии: «Алексей, сейчас опять Плющенко придёт к вам на страничку умничать». Ягудин ответил: «Не придёт, если только не разблокирует меня». Подписчица отметила, что Плющенко и её заблокировал.
Сборная России уверенно выиграла медальный зачёт чемпионата мира в Стокгольме. Российские фигуристы завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.
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