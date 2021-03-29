Бестемьянова — о Трусовой: мужики так не прыгают. Настоящая героиня

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась мнением о российской фигуристке Александре Трусовой. На чемпионате мира в Стокгольме Трусова завоевала бронзовую медаль, несмотря на то что шла лишь 12-й после короткой программы.

«Саша заявила пять четверных прыжков — это была самая сложная программа в истории фигурного катания. Да, два из них были с ошибками, но мужики так не прыгают. Так что Трусова — настоящая героиня. Её медаль полностью заслуженна», — цитируют Бестемьянову «Известия».

Также она оценила выступление Елизаветы Туктамышевой, завоевавшей серебро.

«Туктамышева заслуживает самых громких аплодисментов, просто молодчина. Её давно все списали со счетов, но она продолжала работать и своим трудом добилась ещё одной медали ЧМ. Теперь очень хочется увидеть Лизу на Олимпиаде», — добавила Бестемьянова.

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