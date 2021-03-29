Илья Авербух — Екатерине Бобровой: счастлив, что мы вместе

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поздравил с днём рождения олимпийскую чемпионку Екатерину Боброву. Вчера, 28 марта, спортсменке исполнился 31 год.
«Катя, ты очень целеустремлённая, смелая, яркая девушка. Мне нравится, что ты не только не боишься неизведанных путей, а напротив, стремишься ставить перед собой сложные задачи и решать их. Знаю, что ты привыкла всего добиваться сама и уважаю твой перфекционизм во всем, особенно в профессии. Счастлив, что мы вместе, и убеждён, что впереди нас ждёт немало амбициозных проектов.
Желаю тебе сохранять в себе это рвение идти вперёд, к незнакомым вершинам, и удачи в их покорении!
С днём рождения!» — написал Авербух.
Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха
Екатерина завершила спортивную карьеру в 2019 году.
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