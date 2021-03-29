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Призёр Олимпийских игр: то, что творит Чен, просто запредельно!

Призёр Олимпийских игр: то, что творит Чен, просто запредельно!
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Чемпион мира по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпиады 1980 года Сергей Шахрай прокомментировал победу американца Нэйтана Чена на чемпионате мира в Стокгольме.

«То, что творит Чен, просто запредельно! Это гений на льду, как Фишер в шахматах, или, как Роналду и Месси в футболе. Пиковой точкой чемпионата, его гвоздём было выступление Чена. Я особенно хочу отметить, что тренирует Нэйтана наш российский тренер Рафик Арутюнян, которому не нашлось места в нашем фигурном катании, и он вынужден был уехать в Америку.

Что касается наших ребят, их нужно похвалить: выступили в свою силу, не потерялись на общем высоком фоне, и самое главное завоевали для России максимальное количество квот на Олимпийские игры», – цитирует Шахрая «Советский спорт».

Россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко заняли пятое и восьмое места соответственно.

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